Hotab написав:В перші дні війни вийшов. Що там зараз у банки за пульс на зап'ясті? Дихає? На коко картки (їх 2 у мене) можна занести лишню грішу під підвищені відсотки, чи тут горлишко, з якого потім не вийти?
maxprofit написав:А що у цих гавриків за зміни в тарифах з 9.07 планується за зняття коштів у банкоматах ? Сьогодні робобаба дзвонила ...
Неделю назад разбирали изменения
Кащей написав:Фарсик закручивает гайки. https://www.forward-bank.com/cards/abou ... _taryf.pdf В частности, для КОКО-дебит: Плата за видачу готівкових грошових коштів в межах залишку на Рахунку: 6.1. в банкоматах АТ «БАНК ФОРВАРД»1: - від 0 до 5 000,00 грн. не тарифікується - від 5 000,01 грн. 0,5% 6.2. в пунктах видачі готівки/касах АТ «БАНК ФОРВАРД»2 - від 0 до 50 000,00 грн. не тарифікується - від 50 000,01 грн. 0,5% 6.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки/касах інших банків на території України: - від 0 до 3 000,00 грн. не тарифікується - від 3 000,01 грн. 0,5%
Кащей написав:
wtf написав:від 0 до 3 000,00 это одноразово или лимит в месяц?
Ліміти для порогових значень (за їх наявності у Тарифі) діють протягом доби. Комісія нараховується на загальну суму операцій за добу по найвищому тарифу, в діапазоні якого була здійснена загальна сума операцій за добу. Наприклад, якщо тариф до 5 000,00 грн. – безкоштовно, а від 5 000,01 грн. – 0,5%, то при знятті готівки за добу на загальну суму 6 000,00 грн. буде застосовано комісію 0,5% на всю суму знятої готівки за добу.
Hotab написав:В перші дні війни вийшов. Що там зараз у банки за пульс на зап'ясті? Дихає? На коко картки (їх 2 у мене) можна занести лишню грішу під підвищені відсотки, чи тут горлишко, з якого потім не вийти?
як варіант - відкрийте собі три плюсові депозити (і 3 рахунки до них) і буде в вас потужна база на В.П.
Звонили вчера в 22:35 (звонок был пропущен), но робобаба была настроена решительна и наяривала повторно в 22:41. Интересно, много клиентов были рады услышать такое уведомление от банка встоль позднее время?
andreyiskra написав:greenozon Не, ну 8,45+8,55 это нормально, это лучше чем 14,5
Это лучше будет в том случае если банк доработает до конца действия вклада. Если вдруг случится не приведи господь ва то за период после получения последней "квартальной добавки" вы получите только 8,45%
Востаннє редагувалось WallNutPen в Чет 16 чер, 2022 09:16, всього редагувалось 1 раз.