|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 чер, 2022 09:17
Oktawa написав:
По пенсионной карте снятие в банкоматах пока без комиссии?
Пока да
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 462
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3209
|1339976
|
|
|78
|85995
|
|
|73
|21519
|
|