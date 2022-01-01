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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 170171172173

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 09:17

  Oktawa написав:По пенсионной карте снятие в банкоматах пока без комиссии?

Пока да
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 12:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

Завтра, або з понеділка 18 буде на рік в відділенні
wolt450
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Повідомлень: 3661
З нами з: 07.12.10
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  #<1 ... 170171172173
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