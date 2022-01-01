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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 чер, 2022 09:17
Oktawa написав:
По пенсионной карте снятие в банкоматах пока без комиссии?
Пока да
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WallNutPen
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Додано: Чет 16 чер, 2022 12:57
Завтра, або з понеділка 18 буде на рік в відділенні
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wolt450
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Додано: Чет 16 чер, 2022 14:36
wolt450 написав:
Завтра, або з понеділка 18 буде
на рік в відділенні
не хотят так не хотят. Будем на смерть оркам собирать.
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Ромасик
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