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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 чер, 2022 09:17
Oktawa написав:
По пенсионной карте снятие в банкоматах пока без комиссии?
Пока да
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WallNutPen
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Додано: Чет 16 чер, 2022 12:57
Завтра, або з понеділка 18 буде на рік в відділенні
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wolt450
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Додано: Чет 16 чер, 2022 14:36
wolt450 написав:
Завтра, або з понеділка 18 буде
на рік в відділенні
не хотят так не хотят. Будем на смерть оркам собирать.
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Ромасик
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Додано: Чет 16 чер, 2022 17:12
Не могу отправить P2P с карты, выдает ошибку. У всех так?
Updated. Дело оказалось в пумбе.
Востаннє редагувалось lloydbanksua
в Чет 16 чер, 2022 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 17:16
lloydbanksua написав:
Не могу отправить P2P с карты, выдает ошибку. У всех так?
Толкаете или тянете?
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Додано: Чет 16 чер, 2022 17:18
WallNutPen написав: lloydbanksua написав:
Не могу отправить P2P с карты, выдает ошибку. У всех так?
Толкаете или тянете?
Толкал.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 18:17
lloydbanksua написав: WallNutPen написав: lloydbanksua написав:
Не могу отправить P2P с карты, выдает ошибку. У всех так?
Толкаете или тянете?
Толкал.
Так может попробовать процесс в обратном направлении? Я сегодня с некольких форвардовских карт тянул моней. Все успешно. Видать толкалка у Форварда паламалася. Значит стоит применить другой инструмент
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WallNutPen
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