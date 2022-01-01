Пока да
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 чер, 2022 09:17
Додано: Чет 16 чер, 2022 12:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
Завтра, або з понеділка 18 буде на рік в відділенні
Додано: Чет 16 чер, 2022 14:36
Додано: Чет 16 чер, 2022 17:12
Не могу отправить P2P с карты, выдает ошибку. У всех так?
Updated. Дело оказалось в пумбе.
Востаннє редагувалось lloydbanksua в Чет 16 чер, 2022 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 чер, 2022 17:16
Додано: Чет 16 чер, 2022 17:18
Додано: Чет 16 чер, 2022 18:17
Так может попробовать процесс в обратном направлении? Я сегодня с некольких форвардовских карт тянул моней. Все успешно. Видать толкалка у Форварда паламалася. Значит стоит применить другой инструмент
Додано: Чет 16 чер, 2022 22:10
WallNutPen там дело было именно в пумбе - пытался сбросить на кредитку - возвращалось, скинул на дебетку - прошло без проблем.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:20
Хозяйке на заметку:
Толкалка у скунса частенько глючит.
Причём - именно на мастер. На визу в этот же момент толкается без проблем.
Если отклоняются толкалки - толкните на визового получателя
Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не слежу давно за изменениями. Что за ситуация с банками? Допустим у меня здесь более двухсот и ВА, все что выше теряется или сейчас другие правила?
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua, Lost, tarask, V2, WallNutPen і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|