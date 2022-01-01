RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 171172173174

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:27

  Proofy написав:Не слежу давно за изменениями. Что за ситуация с банками? Допустим у меня здесь более двухсот и ВА, все что выше теряется или сейчас другие правила?

Вся сумма вклада гарантируется государством + 3 месяца после отмены военного положения. Потом 600 000 грн
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1084
З нами з: 22.04.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 171172173174
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua, Lost, tarask, V2, WallNutPen і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 323, 324, 325
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
3247 1343759
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 чер, 2022 11:23
antey718
Львів Банк 1, 2, 3
V2 » П'ят 28 січ, 2022 13:34
27 7946
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 чер, 2022 13:33
cohan
Банк Південний 1, 2, 3, 4, 5
sens » Суб 01 січ, 2022 01:54
42 64616
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 чер, 2022 12:17
Тоня

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (824)
17.06.2022 12:39
Рынок ОВГЗ (3330)
17.06.2022 12:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.