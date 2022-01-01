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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:27
Proofy написав:
Не слежу давно за изменениями. Что за ситуация с банками? Допустим у меня здесь более двухсот и ВА, все что выше теряется или сейчас другие правила?
Вся сумма вклада гарантируется государством + 3 месяца после отмены военного положения. Потом 600 000 грн
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