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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 171172173174

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:27

  Proofy написав:Не слежу давно за изменениями. Что за ситуация с банками? Допустим у меня здесь более двухсот и ВА, все что выше теряется или сейчас другие правила?

Вся сумма вклада гарантируется государством + 3 месяца после отмены военного положения. Потом 600 000 грн
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 20:00

  lloydbanksua написав:
  Proofy написав:Не слежу давно за изменениями. Что за ситуация с банками? Допустим у меня здесь более двухсот и ВА, все что выше теряется или сейчас другие правила?

Вся сумма вклада гарантируется государством + 3 месяца после отмены военного положения. Потом 600 000 грн

У меня в другом банке ВА, сумма свыше 200к,как будет выплаты, пойдём с какой стороны был мох на камне
sens
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 15:13

  lloydbanksua написав:
  Proofy написав:Не слежу давно за изменениями. Что за ситуация с банками? Допустим у меня здесь более двухсот и ВА, все что выше теряется или сейчас другие правила?

Вся сумма вклада гарантируется государством + 3 месяца после отмены военного положения. Потом 600 000 грн

но, если очень надо, Рада по-быстрячку примет что угодно, например, возврат облигациями :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 23:21

А с Форварда сейчас можно пополнить зарубежную карточку Р2Р или это привилегия только Привата?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 07:01

Приветствую всех.
Подскажите
Снять нал с дебитной КОКО есть ограничения в день, в мес., без комиссии.?
1) через кассу.
2) через их терминал
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 07:31

  Игорь Алексеевич написав:Приветствую всех.
Подскажите
Снять нал с дебитной КОКО есть ограничения в день, в мес., без комиссии.?
1) через кассу.
2) через их терминал

Я понимаю что спросить это проще всего. Но на форума вопрос уже несколько раз разжеван. Буквально пару страниц назад viewtopic.php?p=5446858#p5446858
Найти ведь вовсе не трудно
WallNutPen
 
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