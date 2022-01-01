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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:27
Proofy написав:
Не слежу давно за изменениями. Что за ситуация с банками? Допустим у меня здесь более двухсот и ВА, все что выше теряется или сейчас другие правила?
Вся сумма вклада гарантируется государством + 3 месяца после отмены военного положения. Потом 600 000 грн
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 20:00
lloydbanksua написав: Proofy написав:
Не слежу давно за изменениями. Что за ситуация с банками? Допустим у меня здесь более двухсот и ВА, все что выше теряется или сейчас другие правила?
Вся сумма вклада гарантируется государством + 3 месяца после отмены военного положения. Потом 600 000 грн
У меня в другом банке ВА, сумма свыше 200к,как будет выплаты, пойдём с какой стороны был мох на камне
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sens
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Додано: Суб 18 чер, 2022 15:13
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cohan
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Додано: Нед 19 чер, 2022 23:21
А с Форварда сейчас можно пополнить зарубежную карточку Р2Р или это привилегия только Привата?
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sergia
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Додано: Пон 20 чер, 2022 07:01
Приветствую всех.
Подскажите
Снять нал с дебитной КОКО есть ограничения в день, в мес., без комиссии.?
1) через кассу.
2) через их терминал
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 20 чер, 2022 07:31
Игорь Алексеевич написав:
Приветствую всех.
Подскажите
Снять нал с дебитной КОКО есть ограничения в день, в мес., без комиссии.?
1) через кассу.
2) через их терминал
Я понимаю что спросить это проще всего. Но на форума вопрос уже несколько раз разжеван. Буквально пару страниц назад viewtopic.php?p=5446858#p5446858
Найти ведь вовсе не трудно
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WallNutPen
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