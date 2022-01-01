Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:27
Proofy написав:
Не слежу давно за изменениями. Что за ситуация с банками? Допустим у меня здесь более двухсот и ВА, все что выше теряется или сейчас другие правила?
Вся сумма вклада гарантируется государством + 3 месяца после отмены военного положения. Потом 600 000 грн
lloydbanksua
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 20:00
lloydbanksua написав: Proofy написав:
Не слежу давно за изменениями. Что за ситуация с банками? Допустим у меня здесь более двухсот и ВА, все что выше теряется или сейчас другие правила?
Вся сумма вклада гарантируется государством + 3 месяца после отмены военного положения. Потом 600 000 грн
У меня в другом банке ВА, сумма свыше 200к,как будет выплаты, пойдём с какой стороны был мох на камне
sens
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Додано: Суб 18 чер, 2022 15:13
cohan
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Додано: Нед 19 чер, 2022 23:21
А с Форварда сейчас можно пополнить зарубежную карточку Р2Р или это привилегия только Привата?
sergia
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Додано: Пон 20 чер, 2022 07:01
Приветствую всех.
Подскажите Снять нал с дебитной КОКО есть ограничения в день, в мес., без комиссии.? 1) через кассу. 2) через их терминал
Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 20 чер, 2022 07:31
Игорь Алексеевич написав:
Приветствую всех.
Подскажите
Снять нал с дебитной КОКО есть ограничения в день, в мес., без комиссии.?
1) через кассу.
2) через их терминал
Я понимаю что спросить это проще всего. Но на форума вопрос уже несколько раз разжеван. Буквально пару страниц назад
viewtopic.php?p=5446858#p5446858
Найти ведь вовсе не трудно
WallNutPen
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Додано: Пон 20 чер, 2022 08:31
Игорь Алексеевич написав:
Приветствую всех.
Подскажите
Снять нал с дебитной КОКО есть ограничения в день, в мес., без комиссии.?
1) через кассу.
2) через их терминал
Шановний клієнте, про ліміти по картках можна дізнатися тут
https://www.forward-bank.com/press-cent ... ogo-stanu/
Гарного дня та мирного неба!
Support BForward
Представник банку
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Додано: Пон 20 чер, 2022 11:04
sergia написав:
А с Форварда сейчас можно пополнить зарубежную карточку Р2Р или это привилегия только Привата?
Доброго дня! Так, ви можете поповнити картку іноземного банку карткою Forward Bank через сервіси переказів. Окрім карток, емітованих рф та республіка Білорусь. Наявність комісії та її розмір, згідно з умовами сервісу. Гарного дня та мирного неба!
Support BForward
Представник банку
Повідомлень: 2812
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Додано: Пон 20 чер, 2022 11:33
Support BForward написав: sergia написав:
А с Форварда сейчас можно пополнить зарубежную карточку Р2Р или это привилегия только Привата?
Доброго дня! Так, ви можете поповнити картку іноземного банку карткою Forward Bank через сервіси переказів. Окрім карток, емітованих рф та республіка Білорусь. Наявність комісії та її розмір, згідно з умовами сервісу. Гарного дня та мирного неба!
С начала июня ваш банк подобные переводы отклоняет: "The transaction was rejected by the Sender's Bank.
Contact the bank to find out the reasons for the refusal, then repeat the operation."
rationalism2
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