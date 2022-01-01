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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 171172173174

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:27

  Proofy написав:Не слежу давно за изменениями. Что за ситуация с банками? Допустим у меня здесь более двухсот и ВА, все что выше теряется или сейчас другие правила?

Вся сумма вклада гарантируется государством + 3 месяца после отмены военного положения. Потом 600 000 грн
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 20:00

  lloydbanksua написав:
  Proofy написав:Не слежу давно за изменениями. Что за ситуация с банками? Допустим у меня здесь более двухсот и ВА, все что выше теряется или сейчас другие правила?

Вся сумма вклада гарантируется государством + 3 месяца после отмены военного положения. Потом 600 000 грн

У меня в другом банке ВА, сумма свыше 200к,как будет выплаты, пойдём с какой стороны был мох на камне
sens
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 15:13

  lloydbanksua написав:
  Proofy написав:Не слежу давно за изменениями. Что за ситуация с банками? Допустим у меня здесь более двухсот и ВА, все что выше теряется или сейчас другие правила?

Вся сумма вклада гарантируется государством + 3 месяца после отмены военного положения. Потом 600 000 грн

но, если очень надо, Рада по-быстрячку примет что угодно, например, возврат облигациями :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 23:21

А с Форварда сейчас можно пополнить зарубежную карточку Р2Р или это привилегия только Привата?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 07:01

Приветствую всех.
Подскажите
Снять нал с дебитной КОКО есть ограничения в день, в мес., без комиссии.?
1) через кассу.
2) через их терминал
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 07:31

  Игорь Алексеевич написав:Приветствую всех.
Подскажите
Снять нал с дебитной КОКО есть ограничения в день, в мес., без комиссии.?
1) через кассу.
2) через их терминал

Я понимаю что спросить это проще всего. Но на форума вопрос уже несколько раз разжеван. Буквально пару страниц назад viewtopic.php?p=5446858#p5446858
Найти ведь вовсе не трудно
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 08:31

  Игорь Алексеевич написав:Приветствую всех.
Подскажите
Снять нал с дебитной КОКО есть ограничения в день, в мес., без комиссии.?
1) через кассу.
2) через их терминал


Шановний клієнте, про ліміти по картках можна дізнатися тут https://www.forward-bank.com/press-cent ... ogo-stanu/
Гарного дня та мирного неба!
Support BForward
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 11:04

  sergia написав:А с Форварда сейчас можно пополнить зарубежную карточку Р2Р или это привилегия только Привата?

Доброго дня! Так, ви можете поповнити картку іноземного банку карткою Forward Bank через сервіси переказів. Окрім карток, емітованих рф та республіка Білорусь. Наявність комісії та її розмір, згідно з умовами сервісу. Гарного дня та мирного неба!
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 11:33

  Support BForward написав:
  sergia написав:А с Форварда сейчас можно пополнить зарубежную карточку Р2Р или это привилегия только Привата?

Доброго дня! Так, ви можете поповнити картку іноземного банку карткою Forward Bank через сервіси переказів. Окрім карток, емітованих рф та республіка Білорусь. Наявність комісії та її розмір, згідно з умовами сервісу. Гарного дня та мирного неба!

С начала июня ваш банк подобные переводы отклоняет: "The transaction was rejected by the Sender's Bank.
Contact the bank to find out the reasons for the refusal, then repeat the operation."
rationalism2
 
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