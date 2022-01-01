sergia написав:А с Форварда сейчас можно пополнить зарубежную карточку Р2Р или это привилегия только Привата?
Доброго дня! Так, ви можете поповнити картку іноземного банку карткою Forward Bank через сервіси переказів. Окрім карток, емітованих рф та республіка Білорусь. Наявність комісії та її розмір, згідно з умовами сервісу. Гарного дня та мирного неба!
sergia написав:А с Форварда сейчас можно пополнить зарубежную карточку Р2Р или это привилегия только Привата?
Доброго дня! Так, ви можете поповнити картку іноземного банку карткою Forward Bank через сервіси переказів. Окрім карток, емітованих рф та республіка Білорусь. Наявність комісії та її розмір, згідно з умовами сервісу. Гарного дня та мирного неба!
С начала июня ваш банк подобные переводы отклоняет: "The transaction was rejected by the Sender's Bank. Contact the bank to find out the reasons for the refusal, then repeat the operation."
sergia написав:А с Форварда сейчас можно пополнить зарубежную карточку Р2Р или это привилегия только Привата?
Доброго дня! Так, ви можете поповнити картку іноземного банку карткою Forward Bank через сервіси переказів. Окрім карток, емітованих рф та республіка Білорусь. Наявність комісії та її розмір, згідно з умовами сервісу. Гарного дня та мирного неба!
С начала июня ваш банк подобные переводы отклоняет: "The transaction was rejected by the Sender's Bank. Contact the bank to find out the reasons for the refusal, then repeat the operation."
Есть такое, ссылается на постановление НБУ. Хотя RWS банк перечисляет). Т.е. по сути Форвард сейчас работает только внутри страны, впрочем как и многие другие банки?