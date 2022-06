Додано: Пон 20 чер, 2022 11:33

Support BForward написав: sergia написав: А с Форварда сейчас можно пополнить зарубежную карточку Р2Р или это привилегия только Привата? А с Форварда сейчас можно пополнить зарубежную карточку Р2Р или это привилегия только Привата?

Доброго дня! Так, ви можете поповнити картку іноземного банку карткою Forward Bank через сервіси переказів. Окрім карток, емітованих рф та республіка Білорусь. Наявність комісії та її розмір, згідно з умовами сервісу. Гарного дня та мирного неба! Доброго дня! Так, ви можете поповнити картку іноземного банку карткою Forward Bank через сервіси переказів. Окрім карток, емітованих рф та республіка Білорусь. Наявність комісії та її розмір, згідно з умовами сервісу. Гарного дня та мирного неба!

С начала июня ваш банк подобные переводы отклоняет: "The transaction was rejected by the Sender's Bank.Contact the bank to find out the reasons for the refusal, then repeat the operation."