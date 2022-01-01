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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:09

  Support BForward написав:
  sergia написав:А с Форварда сейчас можно пополнить зарубежную карточку Р2Р или это привилегия только Привата?

Доброго дня! Так, ви можете поповнити картку іноземного банку карткою Forward Bank через сервіси переказів. Окрім карток, емітованих рф та республіка Білорусь. Наявність комісії та її розмір, згідно з умовами сервісу. Гарного дня та мирного неба!

Уточните у своих коллег, является ли правдой то, что Вы написали.
И какая комиссия будет при переводе на карты иностранных банков, очень интересно узнать...
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:19

sergia Как вы объясните Приватбанк который позволяет осуществлять переводы p2p за гарницу?) НБУ не запрещал подобные переводы, установил лимит на клиента в банке. Почему 99% все же решили запретить подобные платежи? А хз, может для того чтобы остановить отток средств
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:21

  Искатель написав:
  Support BForward написав:
  sergia написав:А с Форварда сейчас можно пополнить зарубежную карточку Р2Р или это привилегия только Привата?

Доброго дня! Так, ви можете поповнити картку іноземного банку карткою Forward Bank через сервіси переказів. Окрім карток, емітованих рф та республіка Білорусь. Наявність комісії та її розмір, згідно з умовами сервісу. Гарного дня та мирного неба!

Уточните у своих коллег, является ли правдой то, что Вы написали.
И какая комиссия будет при переводе на карты иностранных банков, очень интересно узнать...

С начала июня Форвард запретил переводы за границу через сервисы Переказ24/fin.do . Ссылка не постановление НБУ не является причиной поскольку https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... u-kapitalu
"Водночас із метою підтримки вимушених переселенців з України Національний банк визначив, що фізичні особи також мають змогу в межах окремого ліміту у 100 тис. грн на місяць здійснювати транскордонні Р2Р-перекази з рахунків, відкритих у банках у національній валюті."
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:39

  rationalism2 написав: С начала июня Форвард запретил переводы за границу через сервисы Переказ24/fin.do . Ссылка не постановление НБУ не является причиной поскольку https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... u-kapitalu
"Водночас із метою підтримки вимушених переселенців з України Національний банк визначив, що фізичні особи також мають змогу в межах окремого ліміту у 100 тис. грн на місяць здійснювати транскордонні Р2Р-перекази з рахунків, відкритих у банках у національній валюті."


Взагалі постанова НБУ забороняє міжнародні перекази поза межами банкінгу, але тут одна проблема - окрім Привату, Альфи та Моно (останні два більше не вміють, Приват 15К) ніхто не вмів переказувати кошти за кордон навіть до війни. Було б логічно дозволити П2П-перекази через сторонні сервіси для банків які не вміють це робити через застосунок/онлайн-банкінг з обмеженнями по мерчантам (всім відомі Perekaz24 та fin.do).
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Re: Форвард Банк Forward Bank

С Коко Кредики - скоро будет снятие налички 0.5%
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:30

  rationalism2 написав:sergia Как вы объясните Приватбанк который позволяет осуществлять переводы p2p за гарницу?) НБУ не запрещал подобные переводы, установил лимит на клиента в банке. Почему 99% все же решили запретить подобные платежи? А хз, может для того чтобы остановить отток средств

У нас ручное управление в стране. ПБ на иностранные карты перечисляет, но через платежные сервисы типа переказ24 и финдо не работает. Точно не знаю, но скорей всего 99% банков проще выключить эти переводы. А может это сделали чтобы контролировать один банк, а не 10-ть, где который люди гоняют деньги туда-сюда для заработка.
sergia
 
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