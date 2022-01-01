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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 чер, 2022 08:18
Если работать с форвардом,а не просто интересоваться шо там да как,то инфа была дана исчерпывающая и правдивая. С 20.06 добавили 1% по +++. В сумме 18%.
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THB
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Додано: Чет 23 чер, 2022 14:44
Предлагают 4 процента в долларе. Но считаю, что доллар в форварде в нынешних условиях это мазохизм.
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Порт
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Додано: Чет 23 чер, 2022 17:19
Порт написав:
Предлагают 4 процента в долларе. Но считаю, что доллар в форварде в нынешних условиях это мазохизм.
Уточните - нельзя потом вынести?
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idealstorm
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Додано: Чет 23 чер, 2022 18:02
idealstorm написав: Порт написав:
Предлагают 4 процента в долларе. Но считаю, что доллар в форварде в нынешних условиях это мазохизм.
Уточните - нельзя потом вынести?
можно, фонд же все вернет
по справедливому курсу
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cohan
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:28
Порт написав:
Предлагают 4 процента в долларе. Но считаю, что доллар в форварде в нынешних условиях это мазохизм.
Будет около минус 16% при неблагоприятном раскладе.
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sens
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 11:51
Доллары отдают на сегодняшний день, 900 в сутки
Пока так...
Кстати, говорят с понедельника поднимут чуть ставки
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kkg
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 12:02
kkg написав:
Доллары отдают на сегодняшний день, 900 в сутки
Пока так...
Кстати, говорят с понедельника поднимут чуть ставки
Доживем до понедельника...
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darmet
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 12:04
sens написав: Порт написав:
Предлагают 4 процента в долларе. Но считаю, что доллар в форварде в нынешних условиях это мазохизм.
Будет около минус 16% при неблагоприятном раскладе.
Для мазохистов самое то.
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darmet
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Додано: Пон 27 чер, 2022 09:22
Странная вещь. Посмотрела сегодня мобильное приложение, ждала проценты на карту.
Новость - 24-го числа зачислено около 20 тыс через банкомат Форварда. Выделено синим цветом. Я - не зачисляла. Решила зайти в банк и выяснить. Где-то пол часа сумма висела, потом пропала.
И что это было?
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Hella
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Додано: Пон 27 чер, 2022 10:08
Hella написав:
Странная вещь. Посмотрела сегодня мобильное приложение, ждала проценты на карту.
Новость - 24-го числа зачислено около 20 тыс через банкомат Форварда. Выделено синим цветом. Я - не зачисляла. Решила зайти в банк и выяснить. Где-то пол часа сумма висела, потом пропала.
И что это было?
Это "норма" для скунса. Очередной сбой банкинга, не обращайте внимание
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lloydbanksua
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