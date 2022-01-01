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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 174175176177>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 08:18

Если работать с форвардом,а не просто интересоваться шо там да как,то инфа была дана исчерпывающая и правдивая. С 20.06 добавили 1% по +++. В сумме 18%.
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 14:44

Предлагают 4 процента в долларе. Но считаю, что доллар в форварде в нынешних условиях это мазохизм.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 17:19

  Порт написав:Предлагают 4 процента в долларе. Но считаю, что доллар в форварде в нынешних условиях это мазохизм.

Уточните - нельзя потом вынести?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 18:02

  idealstorm написав:
  Порт написав:Предлагают 4 процента в долларе. Но считаю, что доллар в форварде в нынешних условиях это мазохизм.

Уточните - нельзя потом вынести?


можно, фонд же все вернет
по справедливому курсу
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:28

  Порт написав:Предлагают 4 процента в долларе. Но считаю, что доллар в форварде в нынешних условиях это мазохизм.

Будет около минус 16% при неблагоприятном раскладе.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 11:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

Доллары отдают на сегодняшний день, 900 в сутки
Пока так...
Кстати, говорят с понедельника поднимут чуть ставки
kkg
 
Повідомлень: 682
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 12:02

  kkg написав:Доллары отдают на сегодняшний день, 900 в сутки
Пока так...
Кстати, говорят с понедельника поднимут чуть ставки

Доживем до понедельника... :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 12:04

  sens написав:
  Порт написав:Предлагают 4 процента в долларе. Но считаю, что доллар в форварде в нынешних условиях это мазохизм.

Будет около минус 16% при неблагоприятном раскладе.

Для мазохистов самое то. :lol:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 09:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Странная вещь. Посмотрела сегодня мобильное приложение, ждала проценты на карту.
Новость - 24-го числа зачислено около 20 тыс через банкомат Форварда. Выделено синим цветом. Я - не зачисляла. Решила зайти в банк и выяснить. Где-то пол часа сумма висела, потом пропала.
И что это было?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:08

  Hella написав:Странная вещь. Посмотрела сегодня мобильное приложение, ждала проценты на карту.
Новость - 24-го числа зачислено около 20 тыс через банкомат Форварда. Выделено синим цветом. Я - не зачисляла. Решила зайти в банк и выяснить. Где-то пол часа сумма висела, потом пропала.
И что это было?

Это "норма" для скунса. Очередной сбой банкинга, не обращайте внимание
lloydbanksua
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