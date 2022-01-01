Hella написав:Где-то пол часа сумма висела, потом пропала.
И что это было?
Не переживайте, Форвард може і мінус показати на карті, потім все нормалізовується.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 10:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не переживайте, Форвард може і мінус показати на карті, потім все нормалізовується.
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