Hella написав:Где-то пол часа сумма висела, потом пропала.
И что это было?
Не переживайте, Форвард може і мінус показати на карті, потім все нормалізовується.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 10:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не переживайте, Форвард може і мінус показати на карті, потім все нормалізовується.
Додано: Пон 27 чер, 2022 10:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
кто разместил под 18%?
Додано: Пон 27 чер, 2022 11:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Спасибо, буду знать, а то странно это, показано было, как пополнение через банкомат.
Только что заходила в банк, там люди сидят в очереди. Наверное, размещать, я посмотрела (хотела как раз про "лишние" деньги спросить) и ушла.
Додано: Пон 27 чер, 2022 11:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
Фарс взагалі останнім часом глючить... Перевів собі на пенскарту 200грн, хочу зняти 'перевищено ліміт' телефоную - каже на карті 0, чекайте поки переказ пройде. Раніше такого не було, регулярно так роблю. А от переказати їх на піреус вийшло.
Вчора спробував на моно кинути - відмова. Стягую їх з моно - ок
Ще банкомат привата показує дивну суму на сто з лишнім більше(зовсім некругле перевищення і на % від знятих теж не схоже), ніж є
Додано: Пон 27 чер, 2022 11:55
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