RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 174175176177

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

Hella написав:Где-то пол часа сумма висела, потом пропала.
И что это было?

Не переживайте, Форвард може і мінус показати на карті, потім все нормалізовується.
Zochan
 
Повідомлень: 529
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

кто разместил под 18%?
andreyiskra
 
Повідомлень: 1243
З нами з: 28.01.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

Спасибо, буду знать, а то странно это, показано было, как пополнение через банкомат.

Только что заходила в банк, там люди сидят в очереди. Наверное, размещать, я посмотрела (хотела как раз про "лишние" деньги спросить) и ушла.
Hella
 
Повідомлень: 1128
З нами з: 25.08.09
Подякував: 97 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

Фарс взагалі останнім часом глючить... Перевів собі на пенскарту 200грн, хочу зняти 'перевищено ліміт' телефоную - каже на карті 0, чекайте поки переказ пройде. Раніше такого не було, регулярно так роблю. А от переказати їх на піреус вийшло.
Вчора спробував на моно кинути - відмова. Стягую їх з моно - ок
Ще банкомат привата показує дивну суму на сто з лишнім більше(зовсім некругле перевищення і на % від знятих теж не схоже), ніж є ;)
chipmunk
 
Повідомлень: 8915
З нами з: 15.04.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:55

  andreyiskra написав:кто разместил под 18%?

Точнее с сегодняшнего дня 18,5%
andreyiskra
 
Повідомлень: 1243
З нами з: 28.01.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 174175176177
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, klug, ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 11, 12, 13
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
123 37500
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 чер, 2022 12:22
J
Банк Український Капітал 1, 2, 3, 4, 5
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 13:41
40 55480
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 чер, 2022 11:39
cohan
Райффайзен Банк 1 ... 21, 22, 23
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
222 256179
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 чер, 2022 19:20
lincoln2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (124)
27.06.2022 13:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.