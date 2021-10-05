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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 175176177178>

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

Hella написав:Где-то пол часа сумма висела, потом пропала.
И что это было?

Не переживайте, Форвард може і мінус показати на карті, потім все нормалізовується.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

кто разместил под 18%?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

Спасибо, буду знать, а то странно это, показано было, как пополнение через банкомат.

Только что заходила в банк, там люди сидят в очереди. Наверное, размещать, я посмотрела (хотела как раз про "лишние" деньги спросить) и ушла.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

Фарс взагалі останнім часом глючить... Перевів собі на пенскарту 200грн, хочу зняти 'перевищено ліміт' телефоную - каже на карті 0, чекайте поки переказ пройде. Раніше такого не було, регулярно так роблю. А от переказати їх на піреус вийшло.
Вчора спробував на моно кинути - відмова. Стягую їх з моно - ок
Ще банкомат привата показує дивну суму на сто з лишнім більше(зовсім некругле перевищення і на % від знятих теж не схоже), ніж є ;)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:55

  andreyiskra написав:кто разместил под 18%?

Точнее с сегодняшнего дня 18,5%
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:47

  andreyiskra написав:
  andreyiskra написав:кто разместил под 18%?

Точнее с сегодняшнего дня 18,5%

Так,теперь я туплю, вижу 8,55 + 9,45 = 18%. Где еще 0,5% ? :)
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

сегодня +9,95%. оформил час назад
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:48

Если вывел все в 0 в марте, а сейчас заведу деньгу, то спишут 15 абонки?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:55

  andreyiskra написав:сегодня +9,95%. оформил час назад


100%

знов змінили умови Акції по плюсах +/++/+++

3.1. Акція діє в період з 27.06.2022 р. по 31.07.2022 р. (включно) (далі – Період
проведення Акції)

https://www.forward-bank.com/deposits/d ... bonus_.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 16:05

  slktym007 написав:Если вывел все в 0 в марте, а сейчас заведу деньгу, то спишут 15 абонки?

Угу. Но можно сделать 10 покупок картой до конца месяца.
Amethyst
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