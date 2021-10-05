Спишут, 1-го числа. Если будет, что списывать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 чер, 2022 16:10
Додано: Пон 27 чер, 2022 16:19
А какие остались вообще банки которые дают процент на остаток?
Знаю коко дебетка 12%, пенсионка 9%, хамон 5,5%. Кого-то интересного упустил?
Додано: Пон 27 чер, 2022 16:21
Додано: Пон 27 чер, 2022 16:25
Шановні клієнти, інформуємо вас про те, що з 30.06.2022 р. припиняє дію акція «Відстрочка платежу».
Шановні клієнти, інформуємо вас про те, що з 30.06.2022 р. припиняє дію акція "Карткові кредитні канікули".
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