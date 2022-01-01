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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 175176177178

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 16:10

  slktym007 написав:Если вывел все в 0 в марте, а сейчас заведу деньгу, то спишут 15 абонки?

Спишут, 1-го числа. Если будет, что списывать :wink:
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 16:19

А какие остались вообще банки которые дают процент на остаток?
Знаю коко дебетка 12%, пенсионка 9%, хамон 5,5%. Кого-то интересного упустил?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 16:21

  slktym007 написав:А какие остались вообще банки которые дают процент на остаток?
Знаю коко дебетка 12%, пенсионка 9%, хамон 5,5%. Кого-то интересного упустил?

Хамон 6.5%, Спорт/Изи на текущем счету по 10%. Остальные или ниже %% или платный выход.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 16:25

Шановні клієнти, інформуємо вас про те, що з 30.06.2022 р. припиняє дію акція «Відстрочка платежу».
Шановні клієнти, інформуємо вас про те, що з 30.06.2022 р. припиняє дію акція "Карткові кредитні канікули".
greenozon
 
Повідомлень: 13706
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 22:41

  greenozon написав:Шановні клієнти, інформуємо вас про те, що з 30.06.2022 р. припиняє дію акція «Відстрочка платежу».
Шановні клієнти, інформуємо вас про те, що з 30.06.2022 р. припиняє дію акція "Карткові кредитні канікули".

Кредитні ліміти відновлять? А кишмиш?
Mirax
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 22:58

  Mirax написав:
  greenozon написав:Шановні клієнти, інформуємо вас про те, що з 30.06.2022 р. припиняє дію акція «Відстрочка платежу».
Шановні клієнти, інформуємо вас про те, що з 30.06.2022 р. припиняє дію акція "Карткові кредитні канікули".

Кредитні ліміти відновлять? А кишмиш?

Думаю ответ на оба ваши вопроса - нет. Данные объявления вовсе не адресованы грейсовикам у которых сейчас просто заблочен лимит. Данные объявления адресованы должникам, которые имеют непогашенные долги по кредиткам сформированные ещё до февраля 2022 и которые скорее всего ничего по ним все это время не платили. Вот им и говорят что платить уже надо начинать
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 23:09

  lloydbanksua написав:
  slktym007 написав:А какие остались вообще банки которые дают процент на остаток?
Знаю коко дебетка 12%, пенсионка 9%, хамон 5,5%. Кого-то интересного упустил?

Хамон 6.5%, Спорт/Изи на текущем счету по 10%. Остальные или ниже %% или платный выход.


у колхозника 7% , выход СЭП
правда, наверно 7 не от 0 а от 100к
cohan
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Что здесь сейчас с лимитами на вывод на другие банки?
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 01:34

  ramzes4 написав:
  slktym007 написав:Если вывел все в 0 в марте, а сейчас заведу деньгу, то спишут 15 абонки?

Спишут, 1-го числа. Если будет, что списывать :wink:


если под ноль, в минус не уводят?
cohan
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