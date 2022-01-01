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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 чер, 2022 16:10
slktym007 написав:
Если вывел все в 0 в марте, а сейчас заведу деньгу, то спишут 15 абонки?
Спишут, 1-го числа. Если будет, что списывать
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ramzes4
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Додано: Пон 27 чер, 2022 16:19
А какие остались вообще банки которые дают процент на остаток?
Знаю коко дебетка 12%, пенсионка 9%, хамон 5,5%. Кого-то интересного упустил?
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slktym007
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Додано: Пон 27 чер, 2022 16:21
slktym007 написав:
А какие остались вообще банки которые дают процент на остаток?
Знаю коко дебетка 12%, пенсионка 9%, хамон 5,5%. Кого-то интересного упустил?
Хамон 6.5%, Спорт/Изи на текущем счету по 10%. Остальные или ниже %% или платный выход.
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lloydbanksua
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Додано: Пон 27 чер, 2022 16:25
Шановні клієнти, інформуємо вас про те, що з 30.06.2022 р. припиняє дію акція «Відстрочка платежу».
Шановні клієнти, інформуємо вас про те, що з 30.06.2022 р. припиняє дію акція "Карткові кредитні канікули".
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greenozon
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Додано: Пон 27 чер, 2022 22:41
greenozon написав:
Шановні клієнти, інформуємо вас про те, що з 30.06.2022 р. припиняє дію акція «Відстрочка платежу».
Шановні клієнти, інформуємо вас про те, що з 30.06.2022 р. припиняє дію акція "Карткові кредитні канікули".
Кредитні ліміти відновлять? А кишмиш?
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Mirax
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Додано: Пон 27 чер, 2022 22:58
Mirax написав: greenozon написав:
Шановні клієнти, інформуємо вас про те, що з 30.06.2022 р. припиняє дію акція «Відстрочка платежу».
Шановні клієнти, інформуємо вас про те, що з 30.06.2022 р. припиняє дію акція "Карткові кредитні канікули".
Кредитні ліміти відновлять? А кишмиш?
Думаю ответ на оба ваши вопроса - нет. Данные объявления вовсе не адресованы грейсовикам у которых сейчас просто заблочен лимит. Данные объявления адресованы должникам, которые имеют непогашенные долги по кредиткам сформированные ещё до февраля 2022 и которые скорее всего ничего по ним все это время не платили. Вот им и говорят что платить уже надо начинать
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Додано: Пон 27 чер, 2022 23:09
lloydbanksua написав: slktym007 написав:
А какие остались вообще банки которые дают процент на остаток?
Знаю коко дебетка 12%, пенсионка 9%, хамон 5,5%. Кого-то интересного упустил?
Хамон 6.5%, Спорт/Изи на текущем счету по 10%. Остальные или ниже %% или платный выход.
у колхозника 7% , выход СЭП
правда, наверно 7 не от 0 а от 100к
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cohan
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Додано: Вів 28 чер, 2022 00:35
Что здесь сейчас с лимитами на вывод на другие банки?
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Додано: Вів 28 чер, 2022 07:06
cohan написав: ramzes4 написав: slktym007 написав:
Если вывел все в 0 в марте, а сейчас заведу деньгу, то спишут 15 абонки?
Спишут, 1-го числа. Если будет, что списывать
если под ноль, в минус не уводят?
Можно завести на счет 1 копейку, её спишут первого числа в счет абонплаты. Больше в течение месяца не списывают.
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dr_morgenstern
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