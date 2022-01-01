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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 176177178179

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 09:45

расшифруйте пожалуйста что такое "Пенсионка" и "Хамон"?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 09:47

  Andey написав:расшифруйте пожалуйста что такое "Пенсионка" и "Хамон"?

Пенсионная карта у форварда с 9% на остаток (их начали раздавать всем желающим, когда банк исключили из уполномоченного банка по выплатам пенсий). Хамон - кредитно-дебетная карта Альфа банка "Хамелеон".
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:12

  cohan написав:
  lloydbanksua написав:
  slktym007 написав:А какие остались вообще банки которые дают процент на остаток?
Знаю коко дебетка 12%, пенсионка 9%, хамон 5,5%. Кого-то интересного упустил?

Хамон 6.5%, Спорт/Изи на текущем счету по 10%. Остальные или ниже %% или платный выход.


у колхозника 7% , выход СЭП
правда, наверно 7 не от 0 а от 100к

колхозник это кто ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  J написав:колхозник это кто ?
теперь это Агропросперіс Банк
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:25

  J написав:колхозник это кто ?

Скорее всего ТАСкомбанк
lloydbanksua
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