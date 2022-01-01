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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 чер, 2022 09:45
расшифруйте пожалуйста что такое "Пенсионка" и "Хамон"?
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Andey
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Додано: Вів 28 чер, 2022 09:47
Andey написав:
расшифруйте пожалуйста что такое "Пенсионка" и "Хамон"?
Пенсионная карта у форварда с 9% на остаток (их начали раздавать всем желающим, когда банк исключили из уполномоченного банка по выплатам пенсий). Хамон - кредитно-дебетная карта Альфа банка "Хамелеон".
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lloydbanksua
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:12
cohan написав: lloydbanksua написав: slktym007 написав:
А какие остались вообще банки которые дают процент на остаток?
Знаю коко дебетка 12%, пенсионка 9%, хамон 5,5%. Кого-то интересного упустил?
Хамон 6.5%, Спорт/Изи на текущем счету по 10%. Остальные или ниже %% или платный выход.
у колхозника 7% , выход СЭП
правда, наверно 7 не от 0 а от 100к
колхозник это кто ?
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J
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:24
J написав:
колхозник это кто ?
теперь это Агропросперіс Банк
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Amethyst
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