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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:42
Ни кредит лимита, ни кешбека, очень сумно
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joik
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:46
joik написав:
Ни кредит лимита, ни кешбека, очень сумно
8,5% до сих пор нормас для рынка
финсон только ссучился
или всегда таким был
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cohan
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П'ят 01 лип, 2022 12:38
Arbitr
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