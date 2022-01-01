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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 177178179180

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:42

Ни кредит лимита, ни кешбека, очень сумно
joik
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Подякували: 60 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:46

  joik написав:Ни кредит лимита, ни кешбека, очень сумно


8,5% до сих пор нормас для рынка
финсон только ссучился
или всегда таким был
cohan
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Повідомлень: 4061
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Подякував: 95 раз.
Подякували: 334 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

а сколько СЭП сейчас можно делать в сутки? было вроде 7000 по каждой карте, а сейчас скольк о стало?
nnallex
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Повідомлень: 335
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:18

  nnallex написав:а сколько СЭП сейчас можно делать в сутки? было вроде 7000 по каждой карте, а сейчас скольк о стало?


давно вже не міняли - 7 із карти, 5 із рахунку (СЕП)

https://www.forward-bank.com/press-cent ... ogo-stanu/
greenozon
 
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  #<1 ... 177178179180
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