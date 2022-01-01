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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:42
Ни кредит лимита, ни кешбека, очень сумно
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joik
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:46
joik написав:
Ни кредит лимита, ни кешбека, очень сумно
8,5% до сих пор нормас для рынка
финсон только ссучился
или всегда таким был
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cohan
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:04
а сколько СЭП сейчас можно делать в сутки? было вроде 7000 по каждой карте, а сейчас скольк о стало?
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nnallex
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:18
nnallex написав:
а сколько СЭП сейчас можно делать в сутки? было вроде 7000 по каждой карте, а сейчас скольк о стало?
давно вже не міняли - 7 із карти, 5 із рахунку (СЕП)https://www.forward-bank.com/press-cent ... ogo-stanu/
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greenozon
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:34
я СЭПiв з двух карток по 7000, а зараз 7000 и і далі не пущає
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nnallex
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Додано: Суб 02 лип, 2022 08:37
joik написав:
Ни кредит лимита, ни кешбека, очень сумно
Валюту поки віддає, гривневі депо підняли до 18,5.. норм. З кешбеками буде сумнішати у всіх...
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П'ят 01 лип, 2022 21:11
klug
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