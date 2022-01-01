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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 178179180181>

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:42

Ни кредит лимита, ни кешбека, очень сумно
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:46

  joik написав:Ни кредит лимита, ни кешбека, очень сумно


8,5% до сих пор нормас для рынка
финсон только ссучился
или всегда таким был
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

а сколько СЭП сейчас можно делать в сутки? было вроде 7000 по каждой карте, а сейчас скольк о стало?
nnallex
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:18

  nnallex написав:а сколько СЭП сейчас можно делать в сутки? было вроде 7000 по каждой карте, а сейчас скольк о стало?


давно вже не міняли - 7 із карти, 5 із рахунку (СЕП)

https://www.forward-bank.com/press-cent ... ogo-stanu/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:34

  greenozon написав:
  nnallex написав:а сколько СЭП сейчас можно делать в сутки? было вроде 7000 по каждой карте, а сейчас скольк о стало?


давно вже не міняли - 7 із карти, 5 із рахунку (СЕП)

https://www.forward-bank.com/press-cent ... ogo-stanu/

я СЭПiв з двух карток по 7000, а зараз 7000 и і далі не пущає
nnallex
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 08:37

  joik написав:Ни кредит лимита, ни кешбека, очень сумно

Валюту поки віддає, гривневі депо підняли до 18,5.. норм. З кешбеками буде сумнішати у всіх...
Viz
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 14:31

  Hella написав:Интересно. Есть две карты, пенсионная и коко-дебетная. На одной смс-сообщения включены, на другой выключены (выключала до начала нового месяца). Но по 5 грн сняли с обеих ).
З.Ы. Придется включить смс-информирование, чтобы не зря ).

Так если на пуши переключить (при включенном смс), то комис за смс не берут
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 15:03

Bosstone Спасибо, я поискала в Информации по карте, нашла только смс-сервис, хотя в тарифах есть пуш-уведомления.
Подскажите, пожалуйста, где их искать.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 15:08

  Hella написав:Bosstone Спасибо, я поискала в Информации по карте, нашла только смс-сервис, хотя в тарифах есть пуш-уведомления.
Подскажите, пожалуйста, где их искать.

Настройки (общие, не карты) - Услуга смс сервис с Push уведомлениями.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 15:59

lloydbanksua Спасибо, нашла. Отдельно на картах смс отключать не нужно, я правильно поняла? Или на самих картах отключить?
Hella
 
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