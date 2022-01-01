Наоборот, смс-инфо должно быть включено и переключено нп пуши.
Просто банки не умеют изъяснятЬся по-человечески )
Есть т.н. Информирование, которое раньше осуществлялось через смс по умолчанию, а щас может и через пуш...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лип, 2022 16:05
Наоборот, смс-инфо должно быть включено и переключено нп пуши.
Просто банки не умеют изъяснятЬся по-человечески )
Есть т.н. Информирование, которое раньше осуществлялось через смс по умолчанию, а щас может и через пуш...
Додано: Суб 02 лип, 2022 16:30
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua, ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|