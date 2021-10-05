RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 179180181182>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 16:05

Наоборот, смс-инфо должно быть включено и переключено нп пуши.

Просто банки не умеют изъяснятЬся по-человечески )
Есть т.н. Информирование, которое раньше осуществлялось через смс по умолчанию, а щас может и через пуш...
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2649
З нами з: 05.05.21
Подякував: 160 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
1
4
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 16:30

  Hella написав:lloydbanksua Спасибо, нашла. Отдельно на картах смс отключать не нужно, я правильно поняла? Или на самих картах отключить?

Правильно. На картах смс должны быть включены.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1112
З нами з: 22.04.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 20:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Спасибо, все сделала, как советовали, правильно ли, узнаю позже ).
Hella
 
Повідомлень: 1134
З нами з: 25.08.09
Подякував: 101 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 10:46

Арештоване майно комерційного банку:

https://ssu.gov.ua/novyny/za-initsiatyv ... hresiiu-rf
yozh1717
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 26.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:12

  yozh1717 написав:https://ssu.gov.ua/novyny/za-initsiatyvy-sbu-areshtovano-aktyvy-ukrainskykh-pidpryiemstva-ta-banku-yaki-sponsoruvaly-ahresiiu-rf

Вопрос к киевлянам: а что за здание на фотографии изображено? А то непонятно, о каком банке речь: Форвард или Сбербанк?
Искатель
 
Повідомлень: 5495
З нами з: 22.02.16
Подякував: 843 раз.
Подякували: 4634 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:13

Форвард, это здание их головного офиса
AVF
 
Повідомлень: 322
З нами з: 23.11.11
Подякував: 54 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:15

  yozh1717 написав:https://ssu.gov.ua/novyny/za-initsiatyvy-sbu-areshtovano-aktyvy-ukrainskykh-pidpryiemstva-ta-banku-yaki-sponsoruvaly-ahresiiu-rf

"Вот это поворот" (с). И что теперь? Скунс все?
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1112
З нами з: 22.04.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:18

Нда... Кучненько пошли... Сначала "Мегабанк", теперь "Форвард"...
Хорошо, что я оттуда все вывел давно. Но все равно грустно, неплохой банк был. Хоть и со своими приколами.
Искатель
 
Повідомлень: 5495
З нами з: 22.02.16
Подякував: 843 раз.
Подякували: 4634 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:21

  lloydbanksua написав:
  yozh1717 написав:https://ssu.gov.ua/novyny/za-initsiatyvy-sbu-areshtovano-aktyvy-ukrainskykh-pidpryiemstva-ta-banku-yaki-sponsoruvaly-ahresiiu-rf

"Вот это поворот" (с). И что теперь? Скунс все?

Форвард всё с того момента, когда пытались провести "безболезненную смену собственника", как тут писал один загонщик оленей. Но олени видят только красивые цифры на рекламе депозитов. Впрочем кацапский банк не жалко.
Порт
 
Повідомлень: 900
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:32

Как лучше выйти отсюда побыстрее? СЭП и чужая тянучка 7к в сутки? А если тянуть 2-3-мя разными картами?
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2818
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3453 раз.
Подякували: 5743 раз.
 
Профіль
38
19
38
  #<1 ... 179180181182>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, patrikk, S i m, V2 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк інвестицій та заощаджень 1, 2
IMPRINTER » Чет 06 січ, 2022 12:28
17 3026
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лип, 2022 12:18
Мизантрóп
Альфа-Банк 1 ... 349, 350, 351
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
3504 1423886
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лип, 2022 10:29
Zochan
Банк Власний Рахунок 1 ... 50, 51, 52
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
518 431772
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лип, 2022 07:50
jay2004

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.