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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лип, 2022 16:05
Наоборот, смс-инфо должно быть включено и переключено нп пуши.
Просто банки не умеют изъяснятЬся по-человечески )
Есть т.н. Информирование, которое раньше осуществлялось через смс по умолчанию, а щас может и через пуш...
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Додано: Суб 02 лип, 2022 16:30
Hella написав:lloydbanksua
Спасибо, нашла. Отдельно на картах смс отключать не нужно, я правильно поняла? Или на самих картах отключить?
Правильно. На картах смс должны быть включены.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 02 лип, 2022 20:59
Спасибо, все сделала, как советовали, правильно ли, узнаю позже ).
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Hella
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Додано: Вів 05 лип, 2022 10:46
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yozh1717
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Додано: Вів 05 лип, 2022 11:12
yozh1717 написав:
https://ssu.gov.ua/novyny/za-initsiatyvy-sbu-areshtovano-aktyvy-ukrainskykh-pidpryiemstva-ta-banku-yaki-sponsoruvaly-ahresiiu-rf
Вопрос к киевлянам: а что за здание на фотографии изображено? А то непонятно, о каком банке речь: Форвард или Сбербанк?
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Додано: Вів 05 лип, 2022 11:13
Форвард, это здание их головного офиса
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Додано: Вів 05 лип, 2022 11:15
yozh1717 написав:
https://ssu.gov.ua/novyny/za-initsiatyvy-sbu-areshtovano-aktyvy-ukrainskykh-pidpryiemstva-ta-banku-yaki-sponsoruvaly-ahresiiu-rf
"Вот это поворот" (с). И что теперь? Скунс все?
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lloydbanksua
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Додано: Вів 05 лип, 2022 11:18
Нда... Кучненько пошли... Сначала "Мегабанк", теперь "Форвард"...
Хорошо, что я оттуда все вывел давно. Но все равно грустно, неплохой банк был. Хоть и со своими приколами.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 11:21
lloydbanksua написав: yozh1717 написав:
https://ssu.gov.ua/novyny/za-initsiatyvy-sbu-areshtovano-aktyvy-ukrainskykh-pidpryiemstva-ta-banku-yaki-sponsoruvaly-ahresiiu-rf
"Вот это поворот" (с). И что теперь? Скунс все?
Форвард всё с того момента, когда пытались провести "безболезненную смену собственника", как тут писал один загонщик оленей. Но олени видят только красивые цифры на рекламе депозитов. Впрочем кацапский банк не жалко.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 11:32
Как лучше выйти отсюда побыстрее? СЭП и чужая тянучка 7к в сутки? А если тянуть 2-3-мя разными картами?
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