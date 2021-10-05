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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лип, 2022 11:38
Striker написав:
чужая тянучка 7к в сутки
с каждой карты
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 05 лип, 2022 11:47
Налички через Приват сколько можно снять без комисии?
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sergia
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Додано: Вів 05 лип, 2022 11:47
Пока всё работает, кроме пушей...
sergia
Нафига вам наличка если есть p2p?
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Vorlon
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Додано: Вів 05 лип, 2022 11:59
Больше 7к никто не пробовал тянуть?
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 05 лип, 2022 12:04
Вкладчик1234 написав:
Больше 7к никто не пробовал тянуть?
Пробовал ещё 7к потянуть на другую карту с той же самой карты, не дало. В итоге, вывел пока 14к с пенсионки и дебетки.
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Striker
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Додано: Вів 05 лип, 2022 12:06
Vorlon написав:
Пока всё работает, кроме пушей...sergia
Нафига вам наличка если есть p2p?
как-то надежнее выглядит в этой круговерти
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sergia
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Додано: Вів 05 лип, 2022 12:25
sergia написав:
Налички через Приват сколько можно снять без комисии?
тут усі лімітиhttps://www.forward-bank.com/press-cent ... ogo-stanu/
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greenozon
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Додано: Вів 05 лип, 2022 12:30
Как вариант, можно ещё прогнать 7к через кредитку, вроде по тарифам за свои никакой комиссии.
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Striker
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