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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 180181182183184>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:38

  Striker написав:чужая тянучка 7к в сутки

с каждой карты
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 16184
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9330 раз.
Подякували: 4478 раз.
 
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2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:47

Налички через Приват сколько можно снять без комисии?
sergia
 
Повідомлень: 465
З нами з: 14.12.20
Подякував: 104 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:47

Пока всё работает, кроме пушей...

sergia
Нафига вам наличка если есть p2p?
Vorlon
 
Повідомлень: 10245
З нами з: 14.06.13
Подякував: 483 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:59

Больше 7к никто не пробовал тянуть?
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 16184
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9330 раз.
Подякували: 4478 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 12:04

  Вкладчик1234 написав:Больше 7к никто не пробовал тянуть?

Пробовал ещё 7к потянуть на другую карту с той же самой карты, не дало. В итоге, вывел пока 14к с пенсионки и дебетки.
Striker
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 2822
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3454 раз.
Подякували: 5743 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 12:06

  Vorlon написав:Пока всё работает, кроме пушей...

sergia
Нафига вам наличка если есть p2p?

как-то надежнее выглядит в этой круговерти
sergia
 
Повідомлень: 465
З нами з: 14.12.20
Подякував: 104 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 12:25

  sergia написав:Налички через Приват сколько можно снять без комисии?


тут усі ліміти

https://www.forward-bank.com/press-cent ... ogo-stanu/
greenozon
 
Повідомлень: 13762
З нами з: 01.06.14
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 12:30

Как вариант, можно ещё прогнать 7к через кредитку, вроде по тарифам за свои никакой комиссии.
Striker
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 2822
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3454 раз.
Подякували: 5743 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 12:39

  Striker написав:Как вариант, можно ещё прогнать 7к через кредитку, вроде по тарифам за свои никакой комиссии.

Да, свои с кредитки - без комиссии.
Искатель
 
Повідомлень: 5496
З нами з: 22.02.16
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 12:40

  Striker написав:Как вариант, можно ещё прогнать 7к через кредитку, вроде по тарифам за свои никакой комиссии.

У меня не пускает через кредитку. Пишет лимиты
slktym007
 
Повідомлень: 119
З нами з: 13.02.20
Подякував: 120 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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