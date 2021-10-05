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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 181182183184>

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Після такого, банк скільки протримається?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:07

  Zochan написав:Після такого, банк скільки протримається?

Та яка різниця скільки він протримається. Якщо банк дійсно спонсорував країну-терориста, то жодної моєї копійки більше тут не буде. Відсотки вже неважливі.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:16

  Striker написав:Якщо банк дійсно спонсорував країну-терориста

Не верю в это, вообще. Это сейчас модно говорить просто так, без всяких оснований :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:18

  slktym007 написав:У меня не пускает через кредитку. Пишет лимиты

Тоже не пустило с кредитки.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:21

  Vorlon написав:Не верю в это, вообще. Это сейчас модно говорить просто так, без всяких оснований :(

То есть, этого недостаточно?
За ініціативи СБУ арештовано активи українських підприємства та банку, які спонсорували агресію рф
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:24

  Striker написав:
  slktym007 написав:У меня не пускает через кредитку. Пишет лимиты

Тоже не пустило с кредитки.

Пробуйте толкнуть - у меня получилось...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:25

  Striker написав:
  Zochan написав:Після такого, банк скільки протримається?

Та яка різниця скільки він протримається. Якщо банк дійсно спонсорував країну-терориста, то жодної моєї копійки більше тут не буде. Відсотки вже неважливі.

  Striker написав:
  Vorlon написав:Не верю в это, вообще. Это сейчас модно говорить просто так, без всяких оснований :(

То есть, этого недостаточно?
За ініціативи СБУ арештовано активи українських підприємства та банку, які спонсорували агресію рф


Я не сотрудник СБУ и мне сложно судить спонсировал ли банк страну террориста, но вот то что я читаю: "Встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни проти України, а також на фінансування заходів рф, спрямованих на ослаблення нашої держави." - я понимаю что вполне реальна такая ситуация - банк платил материнской структуре какие-либо дивиденты или что-то подобное а та в свою очередь будучи зарегиной в стране террористе естественно платила налоги там. Вполне можно парить спонсорство. Но тянет ли это на спонсорство страны террориста? ИМХО с таким же успехом можно нарисовать цепочку "финансирования" любому физику кто хоть раз покупал товар произведенный в рф или рб, не говоря уже про всякие "нафтогазы". Могу ошибиться но имхо пока все очень смахивает на вброс дерьма на вентилятор. Гляньте что там арестовано: акции, здание и 5 машин? Серьезный такой арест. То есть арестовали не что-то ликвидное (к примеру деньги на корсчетах) а то что и так особо никуда кроме 5 автомобилей не переместишь физически. ИМХО как раз тот факт что не трогали операционную деятельность - косвенно свидетельствует, что задачи уничтожить банк пока не стояло (хотя конечно он и сам на таком неблагоприятном фоне может лечь). Но надеюсь что банка выстоит.
Никого ни за что не агитирую - как поступать пусть каждый решает своим умом
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:30

7000 грн не пройшло, а 6000 вийшло перерахувати на картку іншого банку
khachapurko
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  WallNutPen написав:ИМХО с таким же успехом можно нарисовать цепочку "финансирования" любому физику кто хоть раз покупал товар произведенный в рф или рб


Серіал "Свати", в якому знімалися рашистські актори, що підтримали війну, серіал, який транслюється в Україні та в рашистів - це спонсорування тероризму чи ні?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:40

  patrikk написав:Пробуйте толкнуть - у меня получилось...

Спасибо, получилось так.

WallNutPen, та как хотите, я лучше выведу отсюда всё, а если не подтвердится, то тогда можно будет думать заходить обратно.
Striker
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