|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лип, 2022 13:03
Після такого, банк скільки протримається?
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 535
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лип, 2022 13:07
Zochan написав:
Після такого, банк скільки протримається?
Та яка різниця скільки він протримається. Якщо банк дійсно спонсорував країну-терориста, то жодної моєї копійки більше тут не буде. Відсотки вже неважливі.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 2822
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3454 раз.
- Подякували: 5743 раз.
-
- Профіль
-
38
19
38
Додано: Вів 05 лип, 2022 13:16
Striker написав:
Якщо банк дійсно спонсорував країну-терориста
Не верю в это, вообще. Это сейчас модно говорить просто так, без всяких оснований
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 10245
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 483 раз.
- Подякували: 1110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лип, 2022 13:18
slktym007 написав:
У меня не пускает через кредитку. Пишет лимиты
Тоже не пустило с кредитки.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 2822
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3454 раз.
- Подякували: 5743 раз.
-
- Профіль
-
38
19
38
Додано: Вів 05 лип, 2022 13:21
Vorlon написав:
Не верю в это, вообще. Это сейчас модно говорить просто так, без всяких оснований
То есть, этого недостаточно?
За ініціативи СБУ арештовано активи українських підприємства та банку, які спонсорували агресію рф
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 2822
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3454 раз.
- Подякували: 5743 раз.
-
- Профіль
-
38
19
38
Додано: Вів 05 лип, 2022 13:24
Striker написав: slktym007 написав:
У меня не пускает через кредитку. Пишет лимиты
Тоже не пустило с кредитки.
Пробуйте толкнуть - у меня получилось...
-
patrikk
-
-
- Повідомлень: 237
- З нами з: 25.06.15
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лип, 2022 13:25
Striker написав: Zochan написав:
Після такого, банк скільки протримається?
Та яка різниця скільки він протримається. Якщо банк дійсно спонсорував країну-терориста, то жодної моєї копійки більше тут не буде. Відсотки вже неважливі.
Striker написав: Vorlon написав:
Не верю в это, вообще. Это сейчас модно говорить просто так, без всяких оснований
То есть, этого недостаточно?
За ініціативи СБУ арештовано активи українських підприємства та банку, які спонсорували агресію рф
Я не сотрудник СБУ и мне сложно судить спонсировал ли банк страну террориста, но вот то что я читаю: "Встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни проти України
, а також на фінансування заходів рф, спрямованих на ослаблення нашої держави." - я понимаю что вполне реальна такая ситуация - банк платил материнской структуре какие-либо дивиденты или что-то подобное а та в свою очередь будучи зарегиной в стране террористе естественно платила налоги там. Вполне можно парить спонсорство. Но тянет ли это на спонсорство страны террориста? ИМХО с таким же успехом можно нарисовать цепочку "финансирования" любому физику кто хоть раз покупал товар произведенный в рф или рб, не говоря уже про всякие "нафтогазы". Могу ошибиться но имхо пока все очень смахивает на вброс дерьма на вентилятор. Гляньте что там арестовано: акции, здание и 5 машин? Серьезный такой арест. То есть арестовали не что-то ликвидное (к примеру деньги на корсчетах) а то что и так особо никуда кроме 5 автомобилей не переместишь физически. ИМХО как раз тот факт что не трогали операционную деятельность - косвенно свидетельствует, что задачи уничтожить банк пока не стояло (хотя конечно он и сам на таком неблагоприятном фоне может лечь). Но надеюсь что банка выстоит.
Никого ни за что не агитирую - как поступать пусть каждый решает своим умом
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 553
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 лип, 2022 13:30
7000 грн не пройшло, а 6000 вийшло перерахувати на картку іншого банку
-
khachapurko
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 04.04.14
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лип, 2022 13:36
WallNutPen написав:
ИМХО с таким же успехом можно нарисовать цепочку "финансирования" любому физику кто хоть раз покупал товар произведенный в рф или рб
Серіал "Свати", в якому знімалися рашистські актори, що підтримали війну, серіал, який транслюється в Україні та в рашистів - це спонсорування тероризму чи ні?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7584
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 277 раз.
- Подякували: 1266 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 05 лип, 2022 13:40
patrikk написав:
Пробуйте толкнуть - у меня получилось...
Спасибо, получилось так.WallNutPen
, та как хотите, я лучше выведу отсюда всё, а если не подтвердится, то тогда можно будет думать заходить обратно.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 2822
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3454 раз.
- Подякували: 5743 раз.
-
- Профіль
-
38
19
38
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21
|3111
|
|
|519
|431843
|
Вів 05 лип, 2022 13:26
v_pro
|
|3505
|1424074
|
Вів 05 лип, 2022 13:13
cohan
|