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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 181182183184

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:48

Куда переезжаем? К детям Тигипка? Или что ещё интересного есть для диверсификации?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:52

треба розуміти, що після таріко підуть під ніж київстар, vsenergy, глиноземи і і решту боржомів? :)

https://www.epravda.com.ua/publications ... 10/683673/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:54

  greenozon написав:треба розуміти, що після таріко підуть під ніж київстар, vsenergy, глиноземи і і решту боржомів? :)

https://www.epravda.com.ua/publications ... 10/683673/


ни, Фридман перекрасится под громадянина Львиву
во всяком случае не хотелось бы (35-29)*много терять
cohan
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