|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лип, 2022 13:48
Куда переезжаем? К детям Тигипка? Или что ещё интересного есть для диверсификации?
Додано: Вів 05 лип, 2022 13:52
треба розуміти, що після таріко підуть під ніж київстар, vsenergy, глиноземи і і решту боржомів?
Додано: Вів 05 лип, 2022 13:54
ни, Фридман перекрасится под громадянина Львиву
во всяком случае не хотелось бы (35-29)*много терять
|