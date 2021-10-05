WallNutPen написав:

частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни проти України

Я не сотрудник СБУ и мне сложно судить спонсировал ли банк страну террориста, но вот то что я читаю: "Встановлено, що, а також на фінансування заходів рф, спрямованих на ослаблення нашої держави." - я понимаю что вполне реальна такая ситуация - банк платил материнской структуре какие-либо дивиденты или что-то подобное а та в свою очередь будучи зарегиной в стране террористе естественно платила налоги там. Вполне можно парить спонсорство. Но тянет ли это на спонсорство страны террориста? ИМХО с таким же успехом можно нарисовать цепочку "финансирования" любому физику кто хоть раз покупал товар произведенный в рф или рб, не говоря уже про всякие "нафтогазы". Могу ошибиться но имхо пока все очень смахивает на вброс дерьма на вентилятор. Гляньте что там арестовано: акции, здание и 5 машин? Серьезный такой арест. То есть арестовали не что-то ликвидное (к примеру деньги на корсчетах) а то что и так особо никуда кроме 5 автомобилей не переместишь физически. ИМХО как раз тот факт что не трогали операционную деятельность - косвенно свидетельствует, что задачи уничтожить банк пока не стояло (хотя конечно он и сам на таком неблагоприятном фоне может лечь). Но надеюсь что банка выстоит.Никого ни за что не агитирую - как поступать пусть каждый решает своим умом