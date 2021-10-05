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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 181182183184

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:52

треба розуміти, що після таріко підуть під ніж київстар, vsenergy, глиноземи і і решту боржомів? :)

https://www.epravda.com.ua/publications ... 10/683673/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:54

  greenozon написав:треба розуміти, що після таріко підуть під ніж київстар, vsenergy, глиноземи і і решту боржомів? :)

https://www.epravda.com.ua/publications ... 10/683673/


ни, Фридман перекрасится под громадянина Львиву
во всяком случае не хотелось бы (35-29)*много терять
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 15:22

  WallNutPen написав:Я не сотрудник СБУ и мне сложно судить спонсировал ли банк страну террориста, но вот то что я читаю: "Встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни проти України, а також на фінансування заходів рф, спрямованих на ослаблення нашої держави." - я понимаю что вполне реальна такая ситуация - банк платил материнской структуре какие-либо дивиденты или что-то подобное а та в свою очередь будучи зарегиной в стране террористе естественно платила налоги там. Вполне можно парить спонсорство. Но тянет ли это на спонсорство страны террориста? ИМХО с таким же успехом можно нарисовать цепочку "финансирования" любому физику кто хоть раз покупал товар произведенный в рф или рб, не говоря уже про всякие "нафтогазы". Могу ошибиться но имхо пока все очень смахивает на вброс дерьма на вентилятор. Гляньте что там арестовано: акции, здание и 5 машин? Серьезный такой арест. То есть арестовали не что-то ликвидное (к примеру деньги на корсчетах) а то что и так особо никуда кроме 5 автомобилей не переместишь физически. ИМХО как раз тот факт что не трогали операционную деятельность - косвенно свидетельствует, что задачи уничтожить банк пока не стояло (хотя конечно он и сам на таком неблагоприятном фоне может лечь). Но надеюсь что банка выстоит.
Никого ни за что не агитирую - как поступать пусть каждый решает своим умом


Дуже складне питання - пенсіонери чи бюджетники Мелітополя Херсону чи Маріуполя або отримувачі соцдопомоги зараз вимушено купують рос. товари, опосередковано фінансуючи війну проти нас з нашого бюджету... :(
Viz
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 15:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

очень плохие новости для банка
https://finclub.net/ua/news/sud-areshtu ... rvard.html
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 15:53

  бульбик написав:очень плохие новости для банка
https://finclub.net/ua/news/sud-areshtu ... rvard.html
С добрым утром
;). И где вы там новости (в смысле что то новое) увидели?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 16:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

В новинах говорять про націоналізацію, а це для клієнтів може бути безболісно. В гіршому разі хто повідкривав депозити з плюсами, залишиться без плюсів (бонусів).
Банк по крайній мірі побудував свою тактику вигідно для фонду. А чи швидко багатьом вдасться звідси вискочити, то питання:
Якщо говорити про другий квартал поточного року, то у Forward Bank за квітень та травень 2022 р. спостерігаємо відновлення попиту населення на строкові депозити. Так, за 2 місяці другого кварталу розмір портфеля строкових депозитів фізичних осіб зріс на 10,7%», — так охарактеризував ситуацію перших 3-х місяців війни Андрій Кисельов, голова правління банку. https://www.forward-bank.com/press-cent ... depozitiv/
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 16:22

....хто знає скільки серій в цьому серіалі " гонтарева 2 " ???? Це друга....
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 16:31

  abc111 написав:....хто знає скільки серій в цьому серіалі " гонтарева 2 " ???? Це друга....

Пока это ещё не серия а так тизер какой-то
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 16:32

  Striker написав:То есть, этого недостаточно?

Да, верить им в такое время нельзя. Подставят кого угодно ради своих целей.
Vorlon
 
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