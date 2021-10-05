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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лип, 2022 17:39
Webracer написав: Вкладчик1234 написав:
Куда переезжаем? К детям Тигипка? Или что ещё интересного есть для диверсификации?
А що там у Тигипка цікавого?
Спортик (еженельно выплата) и изя (ежемесячно выплата) под 10% годовых со свободным доступом
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 05 лип, 2022 17:45
Раньше по четвергам принимали решения про ввод ВА.
Сейчас???
Но думаю ситуация назревает под ВА
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:07
Подскажите по пенсионной карте есть несанкционированный овердрафт?
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REA 1109
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:08
На своем сайте Банк ответил, что Арамчик не виноват
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Gost2013
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:13
Не толкается, выдает ошибку. Изя всё? На всяк случай сэп оформил.
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demichh
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:15
demichh написав:
Не толкается, выдает ошибку. Изя всё? На всяк случай сэп оформил.
дает тянуть
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