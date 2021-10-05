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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 17:39

  Webracer написав:
  Вкладчик1234 написав:Куда переезжаем? К детям Тигипка? Или что ещё интересного есть для диверсификации?

А що там у Тигипка цікавого?

Спортик (еженельно выплата) и изя (ежемесячно выплата) под 10% годовых со свободным доступом
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 17:45

Раньше по четвергам принимали решения про ввод ВА.
Сейчас???
Но думаю ситуация назревает под ВА :(
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:07

Подскажите по пенсионной карте есть несанкционированный овердрафт?
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:08

На своем сайте Банк ответил, что Арамчик не виноват
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:13

Не толкается, выдает ошибку. Изя всё? На всяк случай сэп оформил.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:15

  demichh написав:Не толкается, выдает ошибку. Изя всё? На всяк случай сэп оформил.

дает тянуть
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