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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 183184185186

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 20:16

  wtf написав:кому нужно вывести крупную сумму - как вариант п2п на банане пока продавцы не опомнились. но обычно там большого обьема по скунсу нету


але курс порожняковий. Поки ще можна через банан вивести... але ж зі Скунса максимум 5к/день. Далеко не розбіжишся.
Востаннє редагувалось jay2004 в Вів 05 лип, 2022 20:19, всього редагувалось 1 раз.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 20:18

  jay2004 написав:
  wtf написав:кому нужно вывести крупную сумму - как вариант п2п на банане пока продавцы не опомнились. но обычно там большого обьема по скунсу нету


але курс порожняковий. Поки ще можна через банан вивести...

Що таке банан?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 20:24

  idealstorm написав:
  Игорь Алексеевич написав:Раньше по четвергам принимали решения про ввод ВА.
Сейчас???
Но думаю ситуация назревает под ВА :(

О, истерику заказывали?
Игорюша, начинай


Мне нечего паниковать. Я уже давно не играю в депозиты. Только текущие и миним. суммы.
А Фарсик всегда был фартовый в кризисы, но сейчас раша и фарсик...???
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 183184185186
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