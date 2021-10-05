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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лип, 2022 20:16
wtf написав:
кому нужно вывести крупную сумму - как вариант п2п на банане пока продавцы не опомнились. но обычно там большого обьема по скунсу нету
але курс порожняковий. Поки ще можна через банан вивести... але ж зі Скунса максимум 5к/день. Далеко не розбіжишся.
Востаннє редагувалось jay2004
в Вів 05 лип, 2022 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 20:18
jay2004 написав: wtf написав:
кому нужно вывести крупную сумму - как вариант п2п на банане пока продавцы не опомнились. но обычно там большого обьема по скунсу нету
але курс порожняковий. Поки ще можна через банан вивести...
Що таке банан?
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Додано: Вів 05 лип, 2022 20:24
idealstorm написав: Игорь Алексеевич написав:
Раньше по четвергам принимали решения про ввод ВА.
Сейчас???
Но думаю ситуация назревает под ВА
О, истерику заказывали?
Игорюша, начинай
Мне нечего паниковать. Я уже давно не играю в депозиты. Только текущие и миним. суммы.
А Фарсик всегда был фартовый в кризисы, но сейчас раша и фарсик...???
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