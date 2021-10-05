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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лип, 2022 20:16
wtf написав:
кому нужно вывести крупную сумму - как вариант п2п на банане пока продавцы не опомнились. но обычно там большого обьема по скунсу нету
але курс порожняковий. Поки ще можна через банан вивести... але ж зі Скунса максимум 5к/день. Далеко не розбіжишся.
Востаннє редагувалось jay2004
в Вів 05 лип, 2022 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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jay2004
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Додано: Вів 05 лип, 2022 20:18
jay2004 написав: wtf написав:
кому нужно вывести крупную сумму - как вариант п2п на банане пока продавцы не опомнились. но обычно там большого обьема по скунсу нету
але курс порожняковий. Поки ще можна через банан вивести...
Що таке банан?
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Webracer
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Додано: Вів 05 лип, 2022 20:24
idealstorm написав: Игорь Алексеевич написав:
Раньше по четвергам принимали решения про ввод ВА.
Сейчас???
Но думаю ситуация назревает под ВА
О, истерику заказывали?
Игорюша, начинай
Мне нечего паниковать. Я уже давно не играю в депозиты. Только текущие и миним. суммы в банках.
А Фарсик всегда был фартовый в кризисы, но сейчас раша и фарсик...???
Банк был раньше хороший для тропинок в др. банки, особенно в кризисах, но и держать на карте для ням...ням. и буль...буль...
Сейчас там ничего нет интересного, миним. суммы для выхода.
Пусть живёт себе на здоровье
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 05 лип, 2022 20:44, всього редагувалось 3 разів.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 05 лип, 2022 20:28
Webracer написав:
Що таке банан?
бинанс...
jay2004 написав:
але курс порожняковий.
ну если стоить цель выйти в 0 можно изловчиться - вывести на валютную карту и сдать в обменник
или подождать конца месяца когда п2п курс пойдет вверх и продать на другой банк
или даже застейкать бусд до2к по 10% до более выгодных вариантов
jay2004 написав:
але ж зі Скунса максимум 5к/день.
а если скунс-скунс по внутреннему счету ибан есть ограничение?
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wtf
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Додано: Вів 05 лип, 2022 20:42
Ну самое смешное что в сообщении СБУ как раз не написано название банка. То есть СБУ как бы не за чем делать шаги. Типа мало ли какой банк мы имели в виду
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WallNutPen
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Додано: Вів 05 лип, 2022 20:54
wtf написав:
кому нужно вывести крупную сумму - как вариант п2п на банане пока продавцы не опомнились. но обычно там большого обьема по скунсу нету
не сильно понял логику, поясните пожалуйста?
у банки ограничения 6т на одну карту получателя по Р2Р в сутки.
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sergia
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Додано: Вів 05 лип, 2022 21:29
Забегали хомячки, забегали в поисках выхода из ловушки.
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Порт
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Додано: Вів 05 лип, 2022 21:35
Порт написав:
Забегали хомячки, забегали в поисках выхода из ловушки.
Видимо в названии популярных депозитов "+" означал не "Плюс", а "Крест".
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Gost2013
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Додано: Вів 05 лип, 2022 21:49
sergia написав:
у банки ограничения 6т на одну карту получателя по Р2Р в сутки.
там есть перевод внутри банка по ибан
полагаю он без ограничений
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wtf
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