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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 183184185186

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 20:16

  wtf написав:кому нужно вывести крупную сумму - как вариант п2п на банане пока продавцы не опомнились. но обычно там большого обьема по скунсу нету


але курс порожняковий. Поки ще можна через банан вивести... але ж зі Скунса максимум 5к/день. Далеко не розбіжишся.
Востаннє редагувалось jay2004 в Вів 05 лип, 2022 20:19, всього редагувалось 1 раз.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 20:18

  jay2004 написав:
  wtf написав:кому нужно вывести крупную сумму - как вариант п2п на банане пока продавцы не опомнились. но обычно там большого обьема по скунсу нету


але курс порожняковий. Поки ще можна через банан вивести...

Що таке банан?
Webracer
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 20:24

  idealstorm написав:
  Игорь Алексеевич написав:Раньше по четвергам принимали решения про ввод ВА.
Сейчас???
Но думаю ситуация назревает под ВА :(

О, истерику заказывали?
Игорюша, начинай


Мне нечего паниковать. Я уже давно не играю в депозиты. Только текущие и миним. суммы в банках.
А Фарсик всегда был фартовый в кризисы, но сейчас раша и фарсик...???
Банк был раньше хороший для тропинок в др. банки, особенно в кризисах, но и держать на карте для ням...ням. и буль...буль...
Сейчас там ничего нет интересного, миним. суммы для выхода. :(
Пусть живёт себе на здоровье :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 05 лип, 2022 20:44, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 20:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Webracer написав:Що таке банан?

бинанс...
  jay2004 написав:але курс порожняковий.

ну если стоить цель выйти в 0 можно изловчиться - вывести на валютную карту и сдать в обменник
или подождать конца месяца когда п2п курс пойдет вверх и продать на другой банк
или даже застейкать бусд до2к по 10% до более выгодных вариантов
  jay2004 написав:але ж зі Скунса максимум 5к/день.

а если скунс-скунс по внутреннему счету ибан есть ограничение?
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 20:42

  greenozon написав:
  Gost2013 написав:На своем сайте Банк ответил, что Арамчик не виноват


ага, оперативно

https://www.forward-bank.com/press-cent ... las-u-zmi/

тепер крок за СБУ (обвинувачувачем)

Ну самое смешное что в сообщении СБУ как раз не написано название банка. То есть СБУ как бы не за чем делать шаги. Типа мало ли какой банк мы имели в виду :)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 20:54

  wtf написав:кому нужно вывести крупную сумму - как вариант п2п на банане пока продавцы не опомнились. но обычно там большого обьема по скунсу нету

не сильно понял логику, поясните пожалуйста?
у банки ограничения 6т на одну карту получателя по Р2Р в сутки.
sergia
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 21:29

Забегали хомячки, забегали в поисках выхода из ловушки.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 21:35

  Порт написав:Забегали хомячки, забегали в поисках выхода из ловушки.

Видимо в названии популярных депозитов "+" означал не "Плюс", а "Крест".
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 21:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  sergia написав:у банки ограничения 6т на одну карту получателя по Р2Р в сутки.

там есть перевод внутри банка по ибан
полагаю он без ограничений
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 22:36

  Порт написав:Забегали хомячки, забегали в поисках выхода из ловушки.

а чего бегать и паниковать? Введут ВА - вернут деньги через другой банк, национализируют - со временем поснижают %.
sergia
 
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Webracer

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