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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 184185186187

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 06:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, кто знает из опыта, здесь лимиты на переводы и на снятие налички обновляются через 24 часа или после 0 часов?
Oktawa
 
Повідомлень: 491
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 06:53

  Oktawa написав:Подскажите, кто знает из опыта, здесь лимиты на переводы и на снятие налички обновляются через 24 часа или после 0 часов?

Через 24 часа
vollena71
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Повідомлень: 2717
З нами з: 18.09.13
Подякував: 522 раз.
Подякували: 557 раз.
 
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