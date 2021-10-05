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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лип, 2022 06:49
Подскажите, кто знает из опыта, здесь лимиты на переводы и на снятие налички обновляются через 24 часа или после 0 часов?
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Oktawa
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Додано: Сер 06 лип, 2022 06:53
Oktawa написав:
Подскажите, кто знает из опыта, здесь лимиты на переводы и на снятие налички обновляются через 24 часа или после 0 часов?
Через 24 часа
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vollena71
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Вів 05 лип, 2022 16:52
cohan
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