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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лип, 2022 06:49
Подскажите, кто знает из опыта, здесь лимиты на переводы и на снятие налички обновляются через 24 часа или после 0 часов?
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Oktawa
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Додано: Сер 06 лип, 2022 06:53
Oktawa написав:
Подскажите, кто знает из опыта, здесь лимиты на переводы и на снятие налички обновляются через 24 часа или после 0 часов?
Через 24 часа
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vollena71
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Додано: Сер 06 лип, 2022 07:07
sergia написав: Порт написав:
Забегали хомячки, забегали в поисках выхода из ловушки.
а чего бегать и паниковать? Введут ВА - вернут деньги через другой банк, национализируют - со временем поснижают %.
Почитайте ветку "Мегабанка", как там сильно выплачивают... Зависли деньги в воздухе на неопределенное время. Выплатили только тем, у кого депозиты закончились до 2 июня. Остальным - ждать с моря погоды.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 07:13
vollena71 написав: Oktawa написав:
Подскажите, кто знает из опыта, здесь лимиты на переводы и на снятие налички обновляются через 24 часа или после 0 часов?
Через 24 часа
На толкачку (6к на каждого получателя) - 24 часа.
На тянучку (7к с каждого отправителя) - кал.сутки.
На нал - не знаю
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mustbe
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Додано: Сер 06 лип, 2022 07:47
А абонплату списывают в минус? Вот думаю оставить 1000 грн на коко кард или все вывести?
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Oktawa
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Додано: Сер 06 лип, 2022 08:03
Oktawa написав:
А абонплату списывают в минус? Вот думаю оставить 1000 грн на коко кард или все вывести?
В минус не списывают, можете смело выводить. А если надумаете позже положить деньги назад, то нужно будет сделать 10 оплат (10 пополнений мобильного по 1 грн), чтобы в следующем месяце не сняло за прошлый. Или оставьте 1к, чтобы не заморачиваться.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 10:49
mustbe написав:
На тянучку (7к с каждого отправителя) - кал.сутки.
У меня больше 3 не выходило. Но хватило и так
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Додано: Сер 06 лип, 2022 11:21
vollena71
Это когда? Вчера было 7. А то я думаю - может закидывать часть обратно
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