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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 184185186187

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 06:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, кто знает из опыта, здесь лимиты на переводы и на снятие налички обновляются через 24 часа или после 0 часов?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 06:53

  Oktawa написав:Подскажите, кто знает из опыта, здесь лимиты на переводы и на снятие налички обновляются через 24 часа или после 0 часов?

Через 24 часа
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 07:07

  sergia написав:
  Порт написав:Забегали хомячки, забегали в поисках выхода из ловушки.

а чего бегать и паниковать? Введут ВА - вернут деньги через другой банк, национализируют - со временем поснижают %.

Почитайте ветку "Мегабанка", как там сильно выплачивают... Зависли деньги в воздухе на неопределенное время. Выплатили только тем, у кого депозиты закончились до 2 июня. Остальным - ждать с моря погоды.
Искатель
 
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13
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 07:13

  vollena71 написав:
  Oktawa написав:Подскажите, кто знает из опыта, здесь лимиты на переводы и на снятие налички обновляются через 24 часа или после 0 часов?

Через 24 часа

На толкачку (6к на каждого получателя) - 24 часа.
На тянучку (7к с каждого отправителя) - кал.сутки.
На нал - не знаю
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 07:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

А абонплату списывают в минус? Вот думаю оставить 1000 грн на коко кард или все вывести?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:03

  Oktawa написав:А абонплату списывают в минус? Вот думаю оставить 1000 грн на коко кард или все вывести?

В минус не списывают, можете смело выводить. А если надумаете позже положить деньги назад, то нужно будет сделать 10 оплат (10 пополнений мобильного по 1 грн), чтобы в следующем месяце не сняло за прошлый. Или оставьте 1к, чтобы не заморачиваться.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

.....серіал "гонтарева2". Продовження :)

https://www.sq.com.ua/ukr/novini/05.07. ... erivnictvo
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:55

  abc111 написав:.....серіал "гонтарева2". Продовження :)

https://www.sq.com.ua/ukr/novini/05.07. ... erivnictvo

:roll:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:49

  mustbe написав:На тянучку (7к с каждого отправителя) - кал.сутки.

У меня больше 3 не выходило. Но хватило и так
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:21

vollena71
Это когда? Вчера было 7. А то я думаю - может закидывать часть обратно :lol:
Vorlon
 
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