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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 185186187188

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:45

  abc111 написав:.....серіал "гонтарева2". Продовження :)

https://www.sq.com.ua/ukr/novini/05.07. ... erivnictvo


там еще на стране статейка (фуфловая, но в целом в их стиле) про возврат компенсаций фонду - банк Базис (кажется тоже Харьков) и все такое...
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 12:20

  Vorlon написав:vollena71
Это когда? Вчера было 7. А то я думаю - может закидывать часть обратно :lol:

Переполох прошел, что говорит СБУ?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 12:25

  sergia написав:
  Vorlon написав:vollena71
Это когда? Вчера было 7. А то я думаю - может закидывать часть обратно :lol:

Переполох прошел, что говорит СБУ?

А теперь ждем када Форвард подымет ставочки, ну хотя бы до 17% на Дебетке и возвращаемся. Я так понимаю СБУ тут думает депошки разместить :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 12:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

СБУ , как обычно, у нас денег нет, а давайте тогда поищем у вас..!
Incasso
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 12:40

  Amethyst написав:
  sergia написав:
  Vorlon написав:vollena71
Это когда? Вчера было 7. А то я думаю - может закидывать часть обратно :lol:

Переполох прошел, что говорит СБУ?

А теперь ждем када Форвард подымет ставочки, ну хотя бы до 17% на Дебетке и возвращаемся. Я так понимаю СБУ тут думает депошки разместить :mrgreen:

Интересно чем это все закончится. Банк ведь фактически обвинили в убийстве Украинцев.
sergia
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

Закрыть его должны. Ну а потом судиться...
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:27

Вывел собственные с дебетки по р2р быстро 4 тис.
joik
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кому уже звонили с Акционным предложением +9,95% кешбек от суммы депозита с квартальной выплатой?)
От 1000 грн
Пополнение
Общая ставка на год 18,5%
Electron
 
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