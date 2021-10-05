abc111 написав:.....серіал "гонтарева2". Продовження
https://www.sq.com.ua/ukr/novini/05.07. ... erivnictvo
там еще на стране статейка (фуфловая, но в целом в их стиле) про возврат компенсаций фонду - банк Базис (кажется тоже Харьков) и все такое...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лип, 2022 11:45
там еще на стране статейка (фуфловая, но в целом в их стиле) про возврат компенсаций фонду - банк Базис (кажется тоже Харьков) и все такое...
Додано: Сер 06 лип, 2022 12:20
Додано: Сер 06 лип, 2022 12:25
Додано: Сер 06 лип, 2022 12:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
СБУ , как обычно, у нас денег нет, а давайте тогда поищем у вас..!
Додано: Сер 06 лип, 2022 12:40
Интересно чем это все закончится. Банк ведь фактически обвинили в убийстве Украинцев.
Додано: Сер 06 лип, 2022 13:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
Закрыть его должны. Ну а потом судиться...
Додано: Сер 06 лип, 2022 14:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кому уже звонили с Акционным предложением +9,95% кешбек от суммы депозита с квартальной выплатой?)
От 1000 грн
Пополнение
Общая ставка на год 18,5%
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