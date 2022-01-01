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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лип, 2022 11:45
там еще на стране статейка (фуфловая, но в целом в их стиле) про возврат компенсаций фонду - банк Базис (кажется тоже Харьков) и все такое...
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Додано: Сер 06 лип, 2022 12:20
Vorlon написав:vollena71
Это когда? Вчера было 7. А то я думаю - может закидывать часть обратно
Переполох прошел, что говорит СБУ?
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sergia
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Додано: Сер 06 лип, 2022 12:39
СБУ , как обычно, у нас денег нет, а давайте тогда поищем у вас..!
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Додано: Сер 06 лип, 2022 12:40
Интересно чем это все закончится. Банк ведь фактически обвинили в убийстве Украинцев.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 13:56
Закрыть его должны. Ну а потом судиться...
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бульбик
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Додано: Сер 06 лип, 2022 14:27
Вывел собственные с дебетки по р2р быстро 4 тис.
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joik
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Додано: Сер 06 лип, 2022 14:32
Кому уже звонили с Акционным предложением +9,95% кешбек от суммы депозита с квартальной выплатой?)
От 1000 грн
Пополнение
Общая ставка на год 18,5%
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Electron
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Додано: Сер 06 лип, 2022 15:21
Electron написав:
Кому уже звонили с Акционным предложением +9,95% кешбек от суммы депозита с квартальной выплатой?)
От 1000 грн
Пополнение
Общая ставка на год 18,5%
Звонили. Спросил: продержитесь квартал? Ничего не ответили...
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darmet
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Додано: Сер 06 лип, 2022 15:21
Electron написав:
Кому уже звонили с Акционным предложением +9,95% кешбек от суммы депозита с квартальной выплатой?)
От 1000 грн
Пополнение
Общая ставка на год 18,5%
Звонили с неделю назад.
Как ни странно, пока последние новости на банке не отразились. Карты работают как обычно. Сегодня довыводил копейки
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