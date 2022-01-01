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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 186187188189

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 17:45

  Вкладчик1234 написав:Как ни странно, пока последние новости на банке не отразились. Карты работают как обычно. Сегодня довыводил копейки


революция всегда случается ВДРУГ
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 18:00

  cohan написав:
  Вкладчик1234 написав:Как ни странно, пока последние новости на банке не отразились. Карты работают как обычно. Сегодня довыводил копейки


революция всегда случается ВДРУГ

Та не скажите. Не работа карт один из первых предвестников "апокалипсиса" для банка. По крайней мере очень часто карты переставали работать до того как появлялась инфа том что банка уже всё. А тут уже вторые сутки как СБУ прокукарекала про арест активов не названного банка, разные СМИ (говно и не очень) разнесли это по всем вентиляторам а банк даже лимиты на р2р/СЭП до сих пор не пересмотрел, и ни один из банков пока не начал отказывать в выдаче нала по картам фарса. Как-то не вяжется это с общепринятыми понятиями "революция" и "случается". Так гляди не ровен час и с понедельника все "Алени" которые за два дня все повыводили начнут все взад возвращать, тем самым лишь усиливая ликвидность и платежеспособность банки...
Как-то не хорошо это - я бы даже сказал не революционно ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 18:17

cohan Пока вроде бы работает банк, $1000 забрал без проблем и очереди
khavro
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:18

  WallNutPen написав:
  cohan написав:
  Вкладчик1234 написав:Как ни странно, пока последние новости на банке не отразились. Карты работают как обычно. Сегодня довыводил копейки


революция всегда случается ВДРУГ

Та не скажите. Не работа карт один из первых предвестников "апокалипсиса" для банка. По крайней мере очень часто карты переставали работать до того как появлялась инфа том что банка уже всё. А тут уже вторые сутки как СБУ прокукарекала про арест активов не названного банка, разные СМИ (говно и не очень) разнесли это по всем вентиляторам а банк даже лимиты на р2р/СЭП до сих пор не пересмотрел, и ни один из банков пока не начал отказывать в выдаче нала по картам фарса. Как-то не вяжется это с общепринятыми понятиями "революция" и "случается". Так гляди не ровен час и с понедельника все "Алени" которые за два дня все повыводили начнут все взад возвращать, тем самым лишь усиливая ликвидность и платежеспособность банки...
Как-то не хорошо это - я бы даже сказал не революционно ;)

Это, вряд ли...
darmet
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

...валюту вертають, грн с карт відправляють....,проблеми не виявлено.
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:38

  abc111 написав:...валюту вертають, грн с карт відправляють....,проблеми не виявлено.

ну даа, только устал уже веером карт обмахиватся :mrgreen:
Amethyst
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  #<1 ... 186187188189
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