WallNutPen написав:

cohan написав: Вкладчик1234 написав: Как ни странно, пока последние новости на банке не отразились. Карты работают как обычно. Сегодня довыводил копейки Как ни странно, пока последние новости на банке не отразились. Карты работают как обычно. Сегодня довыводил копейки



революция всегда случается ВДРУГ революция всегда случается ВДРУГ

Так гляди не ровен час и с понедельника все "Алени" которые за два дня все повыводили начнут все взад возвращать, тем самым лишь усиливая ликвидность и платежеспособность банки...

Та не скажите. Не работа карт один из первых предвестников "апокалипсиса" для банка. По крайней мере очень часто карты переставали работать до того как появлялась инфа том что банка уже всё. А тут уже вторые сутки как СБУ прокукарекала про арест активов не названного банка, разные СМИ (говно и не очень) разнесли это по всем вентиляторам а банк даже лимиты на р2р/СЭП до сих пор не пересмотрел, и ни один из банков пока не начал отказывать в выдаче нала по картам фарса. Как-то не вяжется это с общепринятыми понятиями "революция" и "случается".Как-то не хорошо это - я бы даже сказал не революционно